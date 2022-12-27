Житель Томска зарезал приятеля бывшей возлюбленной

Пьяный житель Томска убил ножом знакомого Фото: Анна Ковалёва

49-летнего томича признали виновным в преднамеренном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В январе 2022 года мужчина находился в гостях у своей бывшей сожительницы. С ней, а также ее новым возлюбленным, томич распивал спиртные напитки.

«Последний попросил гостя уйти, оставив его с хозяйкой квартиры наедине, однако тот заявил, что не уйдет и, вручив мужчине нож, предложив убить его. Получив отказ, он забрал нож и ударил им возлюбленного своей бывшей сожительницы в область груди. Выйдя из квартиры и пройдя несколько метров, 54-летний потерпевший скончался от полученного ранения», - говорится в сообщении.

Суд приговорил жителя Томска к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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