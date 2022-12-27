Северский лесоруб получил условный срок за вырубку трех сосен

У лесоруба не было разрешения на спил деревьев. Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Северск

Вступил в силу приговор суда в отношении жителя Северска, которого приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Мужчина срубил деревья в закрытом территориальном образовании для последующего распила. Об этом сообщила пресс-служба администрации ЗАТО.

В июле 2021 года северчанин спилил три дерева породы сосна, не имея законного права на рубку. Мужчина привез древесину на свой земельный участок в СТ «Спутник».

Жителя Северска задержали по горячим следам. Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Северск

«В этот же день сотрудниками МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» в ходе патрулирования был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Совместно со следственно-оперативной группой в ходе осмотра места происшествия по следам протекторов шин трактора с прицепом было установлено место складирования древесины», - уточнили в сообщении.

Жителя Северска задержали. Ущерб муниципалитету оценили в более чем 270 тысяч рублей. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также выплате имущественного вреда.

«Апелляционным определением приговор Северского городского суда оставлен без изменения», - уточнили в пресс-службе.

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