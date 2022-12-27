В томском поселке Заводской мужчину насмерть придавило дерево

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В Томской области в поселке Заводской 42-летнего мужчину насмерть придавило дерево . Томич выполнял работы по лесозаготовке, сообщает пресс-служба областного СК РФ.

"СКР по Томской области проводится проверка по факту смерти мужчины в результате падения на него дерева", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что 27 декабря мужчину насмерть придавило дерево. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Погибший работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовкой.

На данный момент следователи Парабельского МСО работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.