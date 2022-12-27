Томские онкологи получили томограф стоимостью 161 млн рублей

В Томской области наращивают объемы высокотехнологичного медицинского оборудования Фото: здравоохранения Департамент

Томский областной онкологический диспансер получил новый магнитно-резонансный томограф на 128 срезов. Мощный диагностический комплекс закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«МРТ-аппарат выполняет все необходимые для онкологии исследования в области центральной нервной системы, органов брюшной полости, малого таза, молочных желез, скелетно-мышечной системы и суставов на самом передовом уровне», - говорится в сообщении.

При помощи нового сканера врачи смогут оценивать кровоток головного мозга и внутренних органов, автоматически выявлять очаговые патологии легких, печени, сегментировать доли для планирования операций, проводить ангиографические исследования любых органов. Также аппарат поможет автоматически наблюдать пациентов в динамике.

Специалисты уже завершают монтаж и ввод в эксплуатацию томографа.

Сканер поможет выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях Фото: здравоохранения Департамент

Всего в 2022 году для онкологической службы Томской области приобрели оборудование на сумму более 200 миллионов рублей. Закупили МРТ-аппарат, видеоэндоскопический комплекс, УЗИ-аппарат экспертного класса и аппараты ИВЛ.

«Новое оборудование позволит повысить скорость и качество оказания медицинской помощи, тем самым увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях», — отметил начальник регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

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