Часть домов в поселке Зональная станция в Томском районе останется без электричества 28 декабря

Отключение пройдет утром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 декабря в поселке Зональная станция в Томском районе произойдет отключение электроэнергии. Без света с 9.00 до 12.00 останется ряд домов на следующих улицах:

Зональная станция уч.11018,уч.11037,уч.11038,уч.11052,уч.11319,уч.11322,уч.11330,уч.11336, уч.11353,уч.11361,уч.11371,уч.19778,уч.19797,уч.19987

Крымский проезд(мкр. Перспективный) 4,уч.6

Красивый пруд ,уч.323,уч.324,уч.326,уч.327,уч.328,уч.329,уч.330,уч.331,уч.333, уч.333-а,уч.334,уч.335,уч.337,уч.339,уч.340,уч.341,уч.342,уч.343,уч.344,уч.345,уч.346,уч.347,уч.349,уч.350,уч. 353,уч.354,уч.355,уч.356,уч.359,уч.360,уч.361,уч.363,уч.364,уч.365,уч.366,уч.367

мкр. Перспективный 18,79,уч.50,уч.52,уч.73,уч.78,уч.83,уч.370,уч.11186

мкр. Энергетик 11,уч.20

ул. Алуштинская(мкр. Перспективный) 5,уч.3,уч.7,уч.9,уч.11

ул. Севастопольская(мкр. Перспективный) уч.9

Ялтинский проезд(мкр. Перспективный) уч.6

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