"Без елок и гирлянд": томичка рассказала, как в Таиланде готовятся к Новому году

Фото: Виктория МИНАЕВА

24-летняя Елена вместе с мужем решили отметить главный праздник в году за пределами России. Молодая семейная пара уехала отмечать Новый год в Таиланд в город Паттайя. Девушка ожидала от островов гораздо больше, чем получила в итоге. "КП-Томск" поинтересовалась историей томичей.

"Тут не ценят Новый год, как в России"

Елена и ее муж Игорь планировали поездку еще осенью. Молодая пара решила отметить Новый год вдвоем на островах, так как им хотелось нестандартного праздника. Томичи купили билеты без путевки и потратили на перелет около 50 тысяч.

"Думаю все знают, что в Таиланде отдыхать не дорого. Самое дорогое - это перелет, а вот там можно спокойно набрать объемную продуктовую корзину за 2 тысячи рублей", - рассказывает Елена.

В новогоднюю ночь девушка со своим мужем планировала провести в каком-нибудь ресторане Паттайи. Пара хотела окунуться в атмосферу праздника и узнать, какие традиции есть в зарубежной стране.

"Оказалось, что в Таиланде не так ценят Новый год, как у нас в России. Если у нас это семейный праздник, волшебство, елки и застолья, то тут это обычный день. Муж узнавал, в каких ресторанах будет проходить праздничная программа или может какие-то мероприятия, но везде одно и тоже: "работаем в обычном режиме"", - поделилась Елена.

В итоге семейная пара решила устроить новогоднее застолье самостоятельно. Томичи планируют купить продукты и в отеле устроить себе праздник, а позже отправиться на залив.

"За полторы недели увидели только одну елку"

Также, по словам томички, в Паттайи мало новогодних атрибутов. За полторы недели отдыха девушка встретила только одну наряженную елку.

"Местами где-то висит гирлянда и все. Елку видела один раз за полторы недели в торговом центре. На улицах ничего не украшено, просто обычный месяц и ничего праздничного", - сказала Елена.

Прежде чем ехать в заграничный отпуск, девушка с мужем уже знали, что на тайских островах празднование Нового года будет весомо отличаться от русских традиций, однако девушка не думала, что на столько сильно.