В Томске перечислили крупные пожары в 2022 году

Фото: МЧС по Томской области

В Томске вспомнили о крупных пожарах 2022 года. Многие возгорания унесли жизни людей. Список пожаров перечислило издание "МК в Томске".

Первый пожар в 2022 году со смертельным исходом произошел 3 января в Каргаске. Горел 12-квартирный двухэтажный жилой дом. Погиб владелец загоревшейся квартиры, в больницу попали 7 жильцов этого же дома.

Весной, 28 марта, в Томске загорелся двухэтажный частный дом с мансардой на ул. Аркадия Иванова. Дом принадлежит многодетной семье, никто из них не пострадал. В момент пожара в доме находились мать и 6 детей. Семья переехала в маневренное жилье на ул. Лебедева и своими силами пытается восстановить пострадавший от огня дом.

Осенью 2022 году долго обсуждали одно из ЧП, которое унесло жизни трех человек. 23 сентября произошел пожар в частном жилом доме в селе Баткат Шегарского района. Погибли муж с женой и их 5-летняя дочь. В доме в момент пожара находились четверо сыновей 2, 4, 7 и 9 лет. Мальчики выжили.

Еще один случай прогремел на весь город 8 ноября. Тогда сообщалось, что загорелся дом на Кулагина, 35, в Томске. Пожар более 4 часов тушили 64 человека. Никто из жильцов дома не пострадал, а вот квартиры были залиты водой, во многих помещениях до сих пор видны последствия пожара.

Последний пожар со смертельным исходом произошел вчера, 26 декабря. Горел дом в пер. Базарный, в Томске. Погибли двое - хозяйка одной из квартир и ее друг. СК возбудил уголовное дело.