Томские подростки сорвали гирлянду с подъезда дома на улице Мичурина

Ночью шестеро подростков сорвали гирлянду с подъезда дома 61 на улице Мичурина. Информацию об этом сообщили очевидцы в паблике «Регион-70 Томск».

На опубликованной в Telegram-канале записи видно, как парни отрывают часть светящейся новогодней гирлянды, расположенной на козырьке подъезда. Затем группа подростков убегает, забрав с собой фрагмент светотехники.

«Ладно бы аккуратно сняли, может быть им нужней, но так варварски. Хорошо, что током никого не ударило. Если кто узнал своих «чад» — проведите воспитательную беседу», - прокомментировали подписчики паблика.

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