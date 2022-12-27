Томская ПСС получила 35 млн рублей для открытия филиала в Молчаново

Фото: ПСС по Томской области

Томская поисково-спасательная служба выходит за пределы города. Первый филиал откроется в 2023 году в Молчаново. На него спасателям выделили 35 миллионов рублей, сообщил заместитель начальника областной ПСС Владлен Кузьменчук.

Замначальника рассказал журналистам, что в 2024 году будет открыт еще один филиал ПСС в Асино. Он отметил, что на данный момент служба работает только в Томске.

"В Молчаново будет работать 16 человек, такое же количество планируется в Асино", - уточнил Владлен Кузьменчук.

Также добавляется, что ПСС уже начала отбор спасателей, которые будут работать в Молчановском штабе. На данный момент идет набор желающих, которых в будущем протестируют и по результатам примут решение, кто сможет проходить обучение.

Напомним, что 27 декабря ежегодно отмечается День спасателя.