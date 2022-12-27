Томичка рассказала, как разоблачила телефонных мошенников

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Жительница Томска Ирина рассказала, как разоблачила телефонных мошенников. Девушке якобы позвонили из банка, об этом пишет издание "АиФ-Томск".

"Как правило, когда они звонят, то на фоне очень шумно и много других голосов. Так я быстро понимала, что это аферисты. Однажды мне позвонили с незнакомого номера. Я взяла трубку, а там роботизированный голос мне сказал, что это банк и мой номер в личном кабинете хотят поменять", - рассказала Ирина журналистам.

По словам томички, звонок ей показался странным. Она действительно испугалась, что ее номер в мобильном банке поменяют и у нее будут проблемы со входом. У аферистов практически получилось обмануть девушку. Когда томичку переключили на «сотрудника банка» она пыталась понять, что ей делать и спрашивала у мужчины.

"Мужчина по телефону начал мне говорить, что ему нужны мои личные данные: номер договора с банком, данные паспорта и карты. Тут я насторожилась. Я повесила трубку, нашла номер банка и позвонила на горячую линию. Спросила, действительно ли кто-то хочет поменять мой номер. Мне сказали, что это были мошенники", - подытожила Ирина.

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