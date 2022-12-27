«Для нас этот проект – настоящий вызов»: Андрей Шелков о съемках «СамоИронии судьбы!» на ТНТ

Фото: ТНТ

31 декабря ТНТ покажет телезрителям новогоднюю комедию «СамоИрония судьбы!». В ней можно будет найти отсылки к старому доброму советскому кино – например, «Ирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет профессию». Кроме того, в фильме приняли участие современные музыкальные исполнители и юмористы, а одним из продюсеров картины стал резидент Comedy Club, «Стас из группы USB» и некогда житель Томска Андрей Шелков. Мы поговорили с Андреем о съёмках «СамоИронии судьбы», узнали, какие ещё были варианты сценария, кого сыграл сам Андрей и почему Томск – его любимый город.

Фото: ТНТ

В фильме «СамоИрония судьбы» вы впервые попробовали себя в роли продюсера, верно? Какие впечатления оставил этот опыт?

Официально да, это моя первая продюсерская работа. Но неофициально я уже 12 лет продюсирую с ребятами из USB все наши ролики в Comedy Club. В случае с «СамоИронией судьбы!» это приобрело совершенно другой производственный масштаб. При этом если бы не мой опыт работы в любимом Comedy, ничего подобного у нас не получилось бы.

Как появилась идея картины «СамоИрония судьбы!»?

Идей было много: от старой VHS-кассеты, которую нашёл 9-летний Харламов, лицо которого планировалось омолодить при помощи нейросети, до новой новогодней версии «Наша Russia». Но потом я подумал, что люди ежегодно смотрят в Новый год один и тот же легендарный и потрясающий фильм «Ирония судьбы», так что было бы интересно взять основу у него. Но при этом не делать ремейк, а создать целую вселенную из множества отсылок к разным сериалам, передачам и фильмам. Мне лестно, что вы называете «СамоИронию судьбы» картиной, но это скорее комикс (улыбается).

Фото: ТНТ

Известно, что в фильме снялось невероятное количество звезд, музыкантов и юмористов. Как долго снимали фильм и сколько локаций было задействовано? Как вам удалось собрать такое количество звёзд?

Для нас этот проект – настоящий вызов! В сентябре была лишь сформулировано предложение: «Давайте делать проект на Новый год!» (смеётся). Без него ничего бы не сдвинулось с места. В беспрецедентные сроки мы приступили к предпродакшену, и только благодаря фантастическому уровню команды у нас получился такой качественный продукт.

Аплодирую всем! Съёмки шли 21 день. Около 70% снимали в павильонах: эпизод с «Игрой в кальмара»; аэропорт; баня, в которую привезли из «Мосфильма» те самые оригинальные деревянные лавочки из «Иронии судьбы»; квартира Нади, восстановленная по чертежам оригинального киношедевра.

Пожалуй, больше всего запомнился огромный проигрыватель пластинок для клипа А-Студио: это массивная конструкция 10 на 10 метров с крутящейся пластинкой, стоя на которой пела Кети Топурия. Мы были удивлены, когда увидели эту декорацию – художники-постановщики сотворили чудо. Когда мы уже сняли несколько дублей, одна из создательниц этой конструкции рассказала нам, что игла проигрывателя может подниматься и опускаться на крутящуюся пластинку. Восхитившись ещё раз, мы досняли и эти кадры. Клип будет невероятно красивым!

Фото: ТНТ

Что касается звёзд в фильме, то вся прелесть «СамоИронии судьбы» заключается именно в их большом количестве. Зритель находится в ожидании: «Кто же на этот раз появится в эпизоде? Чей клип будет следующим?». В нашем кино нет главных ролей. У кого-то роль чуть больше, у кого-то – чуть меньше. Павел Воля произнёс пару предложений, Илья Соболев прилетел из Петербурга на семь слов (улыбается).

Собрать 12 музыкальных исполнителей и 30 звёзд телевидения – это что-то нереальное. Такое может только ТНТ! Мы подстраивались под графики каждого. Были и отказы, у нас срывались звёзды, мы переписывали сценарий. Но в итоге у нас всё получилось.

Помимо продюсирования вы также снялись в фильме. Кого вы сыграли?

Я не мог не появиться в фильме. Я должен был, как Тарантино, оставить себе маленькую роль в своём «детище» (улыбается). Идеально подошёл усатый советский оператор из эпизода в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». В нашей вариации я снимал певицу ASTI, которая исполняла песню «Звенит январская вьюга». Мой актёрский талант я использовал для того, чтобы сидеть на кинокране и сбрить бороду, оставив усы.

Режиссёром фильма стал Михаил Семичев из Томска. Были ли вы знакомы ранее и какие впечатления остались от совместной работы?

Ну, вот вы и дошли до сердца нашего фильма. У нас было два режиссёра: Миша Семичев и Рома Ким. С Мишей я был знаком ранее. Я ответственно могу заявить, что эти ребята лучшие из лучших в нашей стране: невероятные, креативные трудяги, обладающие важным качеством – авантюризмом. Мы были настолько на одной волне, что не было никаких разногласий ни до, ни вовремя, ни после съёмок. Бывало такое, что в наш общий чат в мессенджере присылали материал, по которому необходимо было дать комментарий. Каждый писал его отдельно, но до отправителя материала доходило несколько практически одинаковых комментариев от нас.

Новый год у многих ассоциируется с мандаринами, ёлкой, селёдкой «под шубой» и фильмами Эльдара Рязанова. Как считаете, есть ли шансы у «СамоИронии судьбы» попасть в топ новогодних фильмов россиян?

Для создателя фильма попадания в топ было бы лучшим комплиментом. Нам бы этого очень хотелось. Конечно, мы будем в эту новогоднюю ночь смотреть нашу «СамоИронию судьбы». А на следующий день по традиции ещё раз посмотрим «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова, потому что классика бессмертна.

Фото: ТНТ

В продолжение темы, где планируете встречать Новый год? Поедете в родной Томск?

Я очень давно не был в Томске. Сам я из маленького городка Железногорск, под Красноярском, как Северск. В Томск приехал в студенчестве и влюбился в этот город – в особенности в девушек (смеётся). Впервые я побывал в этом городе в 2001 году – и словно попал на другую планету, где из жителей только молодёжь. Очень тепло вспоминаю то время. Потом в 2009-м уехал в Москву, забрав с собой свою томскую красавицу-жену.

В «СамоИронии судьбы» телезрителей ждут сразу 70 Жень Лукашиных. Кто лучше всего справился со своей задачей? Какой Женя Лукашин вам особенно понравился?

Все Лукашины хороши! И мой друг Сергей Гореликов, и Паша Воля, и Андрей Гайдулян. Больше всего экранного времени было у Тимура Батрудинова – он, можно сказать, был «главным Лукашиным». У Тимура было время разыграться по сценарию, и он сделал это блестяще. Я вообще по-новому открыл для себя Батрудинова: он гениальный актер – и, на мой взгляд, более разноплановый, чем гениальный Харламов (улыбается).

Приходилось ли вам самому в преддверии праздника попадать в нелепые ситуации, как главному герою новогоднего фильма?

В 2012 году мы с женой решили поехать к друзьям в Нью-Йорк. Долго не могли выбрать место, где встретить Happy New Year. Нашли по отзывам в интернете какой-то ночной клуб в пригороде и поехали туда. Приехав в 23:30, мы поняли, что это ночной клуб для пенсионеров. Там кругом были одни бабушки и дедушки. Стоим мы такие, смотрим на них и не знаем, что делать. К нам подходит маленькая старушка и говорит: «Ребята, поезжайте куда-нибудь в другое место, мы в 00:15 все разойдёмся и клуб закроется». Вручила нам бутылку шампанского и ушла (смеётся). Мы обратно в машину – решено было встречать Новый год на Таймс-сквер. Но в итоге мы не успели туда добраться и встречали праздник по дороге в автомобиле с бабушкиным шампанским.

Кому стоит посмотреть «СамоИронию судьбы!»?

От всей души хочу поздравить моих томских друзей и всех горожан с Новым годом! Томск – мой личный краш, как сказала бы моя 6-летняя дочь! А «СамоИронию судьбы!» советую смотреть всем людям с самоиронией! Самоирония – это самое ценное и здоровое чувство. Если ты смеёшься над собой, значит ты состоялся как личность и знаешь себе цену. Всех с праздником!