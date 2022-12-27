Северчанка лишилась 4 млн рублей из-за мошенников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в Северске 76-летняя пенсионерка лишилась 4 млн рублей из-за мошенников. Женщину обманул лжесотрудник полиции, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Северск поступило заявление от 76-летней местной жительницы с заявлением о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и пояснили, что с ее банковского счета пытаются похитить денежные средства. Мошенники убедили женщину, что необходимо перевести все деньги на «безопасные счета», что она и сделала. Сумма ущерба составила более 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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