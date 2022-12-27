Молодой житель Томска ограбил магазин интимных товаров

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В Томске 26-летний местный житель ограбил магазин интимных товаров. Ущерб составил около 2,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Октябрьского района г. Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что томич похитил с витрины предлагаемую к продаже продукцию интимного назначения на общую сумму порядка 2,5 тыс. рублей. Сложив товары в карманы и игнорируя требования продавца магазина вернуть их, он покинул торговое помещение, распорядившись похищенным по собственному усмотрению.

На данный момент уголовное дело передано в суд.