В Томске 27 декабря на 20 минут перекроют движение на Коммунальном мосту

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В Томске на Коммунальном мосту сегодня, 27 декабря перекроют движение с 13.00 до 13.20, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Перекрытие связано с тем, что в этот период МБУ «Томск САХ» будет проводить расчистку снежных накоплений на проезжей части, для того, чтобы оперативно устранить образовавшиеся дорожные дефекты», - говорится в сообщении.

Горожан просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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