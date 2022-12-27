Мужчину в Томске подозревают в угрозе убийством своей сожительнице

Фото: Управление Росгвардии по Томской области.

В Томске Росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, который, по словам потерпевшей, избил ее и угрожал ножом, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

Экипаж Росгвардии во время ночного патрулирования получил информацию, что в Октябрьском районе Томска женщина получила ножевое ранение в шею.

«По прибытию на место происшествия информация о ранении не подтвердилась. В квартире находились женщина и ее сожитель с признаками алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Женщина пояснила, что у них с сожителем произошел конфликт, после чего он нанес ей удары по голове и телу, кидал из стороны в сторону, а затем приставил нож к горлу и угрожал убить.

Сотрудники задержали подозреваемого и передали его прибывшим сотрудникам полиции.

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