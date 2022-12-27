В Томской области прививку от гриппа поставили 448 тысяч человек

Поставить укол можно и сейчас. Фото: Иван Макеев

Прививку от гриппа в Томской области сделали 448 276 жителей, сообщает пресс-служба администрации региона. 106 744 из них – это дети. Поставить укол можно и сейчас, в наличие более 20 тысяч доз вакцины для взрослых и детей.

Пройти вакцинацию можно пройти в медсанчасти №1 в будние дни с 13.00 до 15.00; в поликлинике №8 в понедельник, среду, четверг с 8.00 до 15.00, во вторник и пятницу с 12.00 до 19.00; в поликлинике ТНЦ СО РАН во вторник, среду и четверг с 8.00 до 15.00

В регионе также продолжается вакцинация от коронавируса. Поставить прививку можно во всех поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации в ТЦ «Лето», МСЧ №2 и МФЦ «Мои документы» на ул. Пушкина.

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