В Томске СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел в сгоревшем доме на переулке Базарный

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел в сгоревшем доме на переулке Базарный, 4. Фото: Архив КП

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел в сгоревшем доме на переулке Базарный, 4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"СКР по Томской области по результатам проверки, проведенной по факту обнаружения накануне тел двух человек при тушении пожара в жилом доме на пер.Базарном, 4 в Томске, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что в рамках расследования уголовного дела устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаро-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

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