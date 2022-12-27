В Томске начальники отдела ИТ-инфраструктуры получают зарплату до 98 750 рублей

В Томске самая высокооплачиваемая вакансия - начальник отдела ИТ-инфраструктуры Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Портал Superjob.ru проанализировал 48 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Были отобраны самые высокооплачиваемые предложения за декабрь 2022 года.

В Томске среди лучших по оплате — вакансия начальника отдела ИТ-инфраструктуры. На этой должности получают зарплату от 79 170 до 98 750 рублей.

В пятерку самых привлекательных вакансий Томска также вошли: инженер-электроник - от 90 000 рублей, дизайнер – от 70 000 до 91 000 рублей, инженер-электронщик – от 65 000 до 85 000 рублей и инженер-схемотехник - от 60 000 рублей ежемесячно.

В целом, в крупных городах России в топе самых высокооплачиваемых предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.

Напомним, ранее «КП в Томске» рассказал, что по запросу работодателей в 2022 году самой востребованной профессией в городе стала водитель автомобиля. Данные предоставил кадровый центр «Работа России».

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