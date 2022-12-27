Томские спасатели подвели итоги второго этапа акции "Безопасный лед"

Цель акции – не допустить происшествий, связанных с провалом людей и автомобилей под лёд Фото: ГУ МЧС по Томской области

За неделю с 19 по 25 декабря спасатели проверили 292 места выхода людей и выезда техники на лед. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

«Было выставлено 198 запрещающих знака. Выявлено 6 несанкционированных мест возможного выезда техники на лед, места были обвалованы. Спасательные посты не выставлялись», - уточняется в сообщении.

Опасные участки водоемов и мест массового выхода людей на лёд проверяли 32 профилактические и 32 патрульные группы. Всего в инспектировании участвовали 160 человек.

Напомним, акция «Безопасный лед» проходит с ноября по март 2022 года. Ее активная фаза приходится на последнюю неделю каждого месяца. Цель акции – не допустить провалов людей и транспорта под лед.

«Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области напоминают, что ловля рыбы на замерзших водоемах далеко не безопасна, а выезд на автотранспорте на лед категорически запрещен», - добавили спасатели. За выход и выезд на лёд в тех местах, где выставили запрещающие знаки, предусмотрена административная ответственность.

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