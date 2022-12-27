В Томске 27 декабря похолодает до -10 градусов

В Томске ожидается переменная облачность, температура воздуха днем до -10°С
Фото: Анна Ковалёва
Во вторник, 27 декабря, в Томске температура воздуха будет варьироваться от -8 до -10 градусов. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Томске и области ожидают переменную облачность, на дорогах сохранится гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
По области синоптики прогнозируют небольшой снег, изморозь.
«Температура днем -7…-12°С, местами -1…-6°С», - уточняют синоптики.
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