В Томске прокуратура помогла девочке получить необходимое медицинское изделие

Жительницу Томска обеспечили необходимым медицинским изделием Фото: Андрей АБРАМОВ

У восьмилетней жительницы Томска врачи диагностировали редкое генетическое заболевание. По состоянию здоровья девочка нуждается в медицинском изделии, которое ей не предоставляли. Ребенка обеспечили необходимым после вмешательства прокуратуры.

«Прокуратура Советского района г. Томска по обращению матери ребенка-инвалида провела проверку соблюдения прав ее дочери на обеспечение медицинским изделием», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Прокуратура направила в суд иск о возложении на региональный департамент здравоохранения обязанности обеспечить ребенка медизделием. Требования уже удовлетворены, права девочки восстановлены.

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