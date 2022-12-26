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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:17

В Томской области военнослужащего осудили за грабеж и насилие

Он получил 2 года "условно"
Анна Ковалёва
В Томской области рядового осудили за неуставные отношения

В Томской области рядового осудили за неуставные отношения

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В декабре 2022 года обвинительный приговор получил рядовой, который нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий 1 июля 2022 года совершил нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства потерпевшего А., сопряженное с насилием», - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 июля 2022 года этот же военнослужащий ограбил сослуживца, угрожая ему применением насилия.

Рядовому назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно и штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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