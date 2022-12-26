Томичи вновь стоят в 9-балльных пробках на вечерних дорогах

Фото: Ксения Высотина

В Томске вечером 26 декабря автомобилисты вновь стоят в 9-балльных пробках на вечерних дорогах. Основные заторы наблюдаются на Елизаровых.

По данным сервиса "2ГИСа" пробки наблюдаются вблизи ж/д вокзала Томск-1 и на улице Красноармейская и Нахимова. Помимо этого, томичи застряли в заторах на улице Пушкина в районе Белого озера, проспекте Комсомольском недалеко от «Изумрудного города» и на улице Сибирская.

Напомним, что сегодня с утра до самого обеда автомобилисты также стояли в пробке на Шегарском тракте.