В ряде домов микрорайона Заварзино в Томске отключат электроснабжение 27 декабря

Ресурс будет отсутствовать на ряде улиц.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Плановые отключения электроснабжения пройдут в Томске 27 декабря, сообщает пресс-служба «Горсетей».
Ресурс будет отсутствовать по следующим адресам:
27 декабря с 9.00 до 13.00
г. Томск пер. Ермаковский 1,2-4,8
г. Томск пер. Урочинский 1-3,2-4
г. Томск пос. Ново-Карьерный 2-а,3,8
г. Томск ул. Поляночная 3-5,6,7 стр.1,7-а,9-23,10-30,27,34-36,34-а,40-42,уч.32
г. Томск ул. Степная 1-7,1-а,2-14,4-а,5/1,6-а,7/1,8-а,12-а,12-б
г. Томск ул. Трамплин Малый 2-4
г. Томск ул. Урманская 1-3,9,12,16-20,23-25,31,34,34-а,35,уч.30
г. Томск ул. Черемуховая 1-5,4-12,11-15,11-а,26,уч.2,уч.18
С 10.00 до 14.00
г. Томск ул. Мостовая 21
Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31,80,117-121,120-б,122-126,122/1,123-а,127-131,129-а,129-б,130,132-а,135,141, 144-а,144-в,145-а,146-156,149,149-а,152-а,153-а,153-б,153-в,153/1,155,159-165,160-166,163-г,164-а,308,308-в,311-в,311-в стр.1,312,318
Заварзино ул. Еловая 3,4
Заварзино ул. Мостовая 4,9,12-18,16-а,17,21,21-д,24/1,24/2
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