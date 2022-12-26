В Томской области в 2022 году цены на коттеджи выросли на 17,4%

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В 2022 году в Томской области цены на коттеджи выросли на 17,4%. Средняя стоимость частного дома составляет 5,3 млн рублей, сообщили специалисты портала о недвижимости «Мир квартир».

Отмечается, что Томская область попала в число субъектов Федерации, где стоимость дома не превысила отметки в 20%, а по стоимости коттеджей регион оказался на 37 месте в России.

По подсчету экспертов, средняя стоимость дома в регионе на конец года составила 5 324 120 рублей. Для примера отметим, что в Новосибирской области средняя стоимость коттеджа — 5 936 112 рублей, а в Красноярском крае — 4 916 308 рублей.

Также добавляется, что в начале зимы на 10% сократилось предложение – из-за снятия с продажи загородных домов.

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