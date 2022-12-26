В Октябрьском районе Томска начала работать ледовая горка

Ледовая горка появилась в Октябрьском районе Томска Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зимнем городке на площади у ДНТ «Авангард» установили новую ледовую горку. О начале ее работы сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Сотрудники городской администрации уточнили, что до начала 2023 года приемку пройдет и горка в парке отдыха «Белое озеро». Также в ближайшие заработает горка в ледовом городке на Ново-Соборной площади.

«Ледовые горки в сквере ССО, у ТЦ «Мегаполис» и в зимнем городке у лицея №7 также в настоящее время проходят оформление документации на эксплуатацию в Ростехнадзоре. Разрешение на открытие будет получено в ближайшие дни», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП в Томске» рассказал о новых требованиях Ростехнадзора к оформлению документации на горки. Согласно измененному законодательству, горки выше 40 сантиметров нужно зарегистрировать в Гостехнадзоре.

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