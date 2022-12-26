СК РФ по Томской области проведет проверку по факту обнаружения двух погибших в сгоревшем доме на переулке Базарный

Фото: СК РФ по Томской области

В Томской области следственный комитет проведет проверку по факту обнаружения двух погибших в сгоревшем доме на переулке Базарный, 4. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает ведомство.

"СКР по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тел двух человек при тушении пожара в жилом доме в Советском районе города Томска", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что при тушении пожара обнаружены тела мужчины и женщины. Предположительно, погибшими являются собственница жилья, 1960 года рождения, и её сожитель, 1954 года рождения.

Уточняется, что на месте работают следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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