"Краса в погонах": пятая участница томского проекта – специалист ГУ МЧС России

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Наши коллеги из «МК в Томске» продолжают знакомить читателей с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Пятой участницей проекта стала лейтенант внутренней службы Елена Акентьева.

Елена - главный специалист отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Томской области.

Хобби Елены Акентьевой - шитье и создание мягких игрушек.

Напомним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он призван познакомить жителей Томска с красивыми женщинами, которые работают в силовых структурах региона — полиции, прокуратуре, ФССП, МЧС, СУ СК.

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