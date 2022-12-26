Томский повар рассказал, чем опасен майонез в салатах на Новый год

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Жителям Томска повар рассказал, чем опасен майонез в салатах на Новый год. Из-за заправок уменьшается срок хранения, сообщает издание "АиФ-Томск", которое побеседовало со специалистом.

"Когда мы добавляем заправку, то у салата уменьшается срок хранения. Если оливье без заправки спокойно простоит в холодильнике часов 18, то с заправкой – не более 12 часов. При комнатной температуре салат хранится не более 6 часов", - рассказал повар.

Также эксперт отметил, что селедка под шубой будет спокойно хранится в холодильнике до 3 суток. Однако другие салаты, особенно с отварными яйцами и консервированными овощами, будут хранится гораздо меньше с заправкой.

Повар также добавил, что заправлять салаты рекомендую непосредственно перед подачей на стол. Также тщательно нужно проверять срок годности продуктов, которые добавляете в салат.