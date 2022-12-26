Томский студент перевел интернет-мошенникам семь тысяч рублей

Студент перечислил аферистам 7 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

23-летний мужчина рассказал сотрудникам полиции о том, что стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

В одном из мессенджеров студент получил смс с незнакомого номера с просьбой одолжить деньги. На аватарке отправителя стояла фотография приятеля молодого человека. Студент решил, что общается со своим другом, и перевел на указанный аферистами счет 7 тысяч рублей. После этого молодой человек получил еще одно сообщение, в котором попросили занять 1 тысячу рублей. Студент понял, что его обманули через фейковый аккаунт, и обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»», - говорится в сообщении.

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