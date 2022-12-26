В Томске за 2022 год произошло более 10 страшных аварий

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области за 2022 год произошло более 10 страшных аварий. Во многих погибли люди. Издание "МК в Томске" опубликовало список серьезных ДТП в этом году.

Напомним, что в январе 2022 года в Томске произошло несколько ДТП, участниками которых стали дети. 23 января сообщалось, что на регулируемом перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Енисейской, в Томске, произошло столкновение четырех иномарок: Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Polo, Hyundai i20, Hyundai Tucson. Были ранены 6-летний мальчик и 11-летняя девочка - пассажиры автомобиля Suzuki.

Весной, 23 апреля, УМВД сообщало о еще одной страшной аварии. В селе Мельниково на обочине обнаружены тела двух девушек, предположительно погибших в результате ДТП. Позже было установлено, что двух 16-летних девушек сбил сотрудник ОМВД по Шегарскому району, мужчина был нетрезв. С места происшествия он уехал.

Летом весь Томск обсуждал еще одно смертельное ДТП. 12 июня в Асиновском районе автомобиль Mazda-6 также совершил наезд на лося. 64-летний водитель и 13-летний пассажир иномарки погибли.

В октябре 2022 года также произошла смертельная авария. В городе Колпашево мужчина, управляя мусоровозом, при движении задним ходом, совершил наезд на пешехода. На месте погибла женщина 1939 года рождения.

Также, буквально несколько недель назад вся область и не только обсуждали еще одно ужасное ДТП. На трассе Томск - Мариинск погибли сотрудники томского перинатального центра, ехавшие к роженице в Асиновскую районную больницу.