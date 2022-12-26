«Транснефть - Западная Сибирь» продиагностировала резервуары в 4 регионах

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Нефтепроводное предприятие подвело итоги выполнения сводной программы диагностического обследования производственных объектов. С января по декабрь 2022 г. обследовано 12 резервуаров для нефти и нефтепродуктов суммарным объемом 200 тыс. куб. м на 4 перекачивающих станциях в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Полная диагностика 2 резервуаров была выполнена на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) и Анжеро-Судженской ЛПДС. Для обследования резервуары выводились из эксплуатации, проводилась их зачистка и дегазация. В ходе диагностики специалисты выполнили замеры фактической толщины элементов резервуаров, проверили состояние основания и отмостки.

Для оценки состояния сварных соединений и стыков были применены методы неразрушающего контроля - визуально-измерительный, акустико-эмиссионный, ультразвуковая дефектоскопия и другие.

Специалисты также обследовали технологические трубопроводы и соединительные детали резервуаров. Информация о геометрических параметрах и деформациях металлоконструкций ёмкостей была получена в результате наземного лазерного сканирования.

Частичная диагностика была проведена на 10 резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов. Суммарный объем обследованных емкостей - 160 тыс. куб м.

По итогам мероприятий получены технические отчеты, состояние обследованных ёмкостей признано удовлетворительным, составлены планы работ с целью поддержания надежной и безопасной эксплуатации резервуаров.