В Томской области выявили еще 23 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в стране выявлено 5 335 заболевших коронавирусной инфекцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 декабря 2022 года, в Томской области выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 158 421 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 7 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 156 721 человека.

За последние сутки в стране выявлено 5 335 заболевших коронавирусной инфекцией, 50 пациентов скончались, 5 577 выздоровели.

Читайте также: В Томске Роспотребнадзор рекомендовал проводить утренники без родителей