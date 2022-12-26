В ТПУ 3 и 4 января проведут бесплатные экскурсии

Фото: Ксения Высотина

В политехническом вузе Томска 3 и 4 января состоятся бесплатные экскурсии. Они пройдут в минералогическом музее университета по адресу ул. Советская, 73.

В ТПУ уточнили, что экскурсии пройдут в 12.00 и в 15.00. На месте можно будет увидеть уникальную коллекцию минералов, которая собиралась многими поколениями геологов вуза, походное и научное оборудование прошлого века, старинные карты и книги и многое другое.

Отмечается, что 3-4 января в вузе пройдет обзорная экскурсия "Тайны Главного", которая начнется в 12.00, а в 15.00 состоится обзорная экскурсия по музею истории ТПУ.

В университете добавили, что для посещения мероприятий нужно зарегистрироваться по телефону: 8 (3822) 70-56-71 или в официальной группе комплекса музеев ТПУ.