Пожар на переулке Базарный в Томске был потушен спустя 6 часов

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске спустя 6 часов потушили пожар в деревянном доме на переулке Базарный,4. В сгоревшем доме обнаружены погибшие, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"После ликвидации пожара обнаружены тела двух человек, предположительно собственницы жилого помещения, 1960 года рождения, и ее сожителя, 1954 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 8.42 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в 1-этажном, 4-квартирном деревянном доме с цокольным этажом.

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