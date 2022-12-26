Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 8:00

Пожар на переулке Базарный в Томске был потушен спустя 6 часов

В сгоревшем доме обнаружены погибшие
Ксения Высотина
Фото: ГУ МЧС по Томской области

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске спустя 6 часов потушили пожар в деревянном доме на переулке Базарный,4. В сгоревшем доме обнаружены погибшие, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"После ликвидации пожара обнаружены тела двух человек, предположительно собственницы жилого помещения, 1960 года рождения, и ее сожителя, 1954 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 8.42 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в 1-этажном, 4-квартирном деревянном доме с цокольным этажом.

Читайте также: В Томске часть жильцов сгоревшего дома на переулке Базарный разместилась в маневренном фонде