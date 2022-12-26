В Северске 26 декабря зажгут новогоднюю иллюминацию

Перед горожанами выступят певцы, танцоры и скоморохи. Фото: 2ГИС

В Томской области в закрытом городе Северск 26 декабря зажгут новогоднюю иллюминацию. Северчани долго ждали, когда придет праздник в город.

Ранее в социальных сетях северчани писали о том, что в городе не хватает праздника. Горожане были возмущены тем, что к Новому году уже все готово, но праздничную иллюминацию не включают.

Администрация ЗАТО Северск прокомментировала данное и сообщила о праздничном включении новогодних огней.

"26 декабря в 16:00 на Театральной площади состоится торжественное открытие ледового городка и зажжение огней на главной городской елке", - сообщили в администрации.

Отметим, что перед горожанами выступят певцы, танцоры и скоморохи.