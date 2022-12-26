Новым заместителем губернатора Томской области по инвестициям стал Василий Потёмкин

Ранее новый вице-губернатора занимал должность управляющим директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава региона Владимир Мазур назначил Василия Потёмкина своим новым заместителем по инвестиционной политике и имущественным отношениям, сообщает пресс-служба администрации Томской области. На этом месте он сменил начальника областного департамента по управлению госсобственностью Татьяну Исакову, которая с 19 мая 2022 года являлась и.о. заместителя. Ранее новый вице-губернатора занимал должность управляющего директора «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». Василий Потемкин приступил к своим обязанностям сегодня, 26 декабря.

«Задача Василия Владимировича – максимально используя преференции и убирая административные барьеры, дать новый импульс инвестполитике региона», - подчеркнул губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что ждет от нового заместителя «перезагрузки внешнеэкономической деятельности региона». Владимир Мазур рассказал, что Василий Потёмкин – эксперт по Азии, которая является стратегическим партнером региона в разных сферах.

Напомним, что заместитель губернатора по инвестиционной политике Юрий Гурдин ушел в отставку в мае этого года по собственному желанию. В июле стало известно, что его задержали в Анапе, ему предъявлено обвинение в растрате 70 млн. рублей из средств областного бюджета, выделенных на реализацию проекта «Образование».

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