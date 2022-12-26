Появилось видео пожара в Томске на переулке Базарный

Администрация Томска выложила в telegram-канал видео пожара на переулке Базарный, 4. На данный момент МЧС ликвидируют возгорание.

Напомним, что 08:42 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в 1-этажном, 4-квартирном деревянном доме с цокольным этажом. Позже прокуратура Томской области сообщила об одном погибшем в пожаре. Личность мужчины устанавливается.

Помимо этого, на месте работают специалисты районной администрации. Они оказывают семьям содействие в получении предусмотренной по закону помощи - материалов для восстановления дома и материальной поддержки.

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