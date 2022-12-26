В Томске часть жильцов сгоревшего дома на переулке Базарный разместилась в маневренном фонде

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на месте пожара на переулке Базарный, 4 работают специалисты районной администрации. Часть жильцов дома разместилась в маневренном фонде, сообщает пресс-служба мэрии.

"Часть жильцов разместилась в маневренном фонде, который предоставила районная администрация. На месте также работают сотрудники МЧС для выяснения обстоятельств. Дом отключен от всех ресурсов, пока соседние дома от тепла и воды отключать не планируется", - говорится в сообщении.

По словам администрации Советского района, возгорание началось в четырехквартирном доме. В одной из них мог находиться ребенок, но несовершеннолетний был в школе.

На данный момент, специалисты районной администрации оказывают семьям содействие в получении предусмотренной по закону помощи - материалов для восстановления дома и материальной поддержки.

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