Почти половина томичей негативно оценили свои карьерные перспективы на 2023 год

Еще 13% убеждены в том, что их положение останется стабильным. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 40% томичей негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год, выяснил в своем опросе сервис HeadHunter. По данным аналитиков, 17% жителей оценивают прогноз своего положения на рынке труда в позитивном ключе.

Негативный настрой преобладает у сотрудников искусства и медиа (69%), науки и образования (60%) и среди высшего менеджмента и маркетологов (по 59%). Позитивный настрой сохраняют работники сферы безопасности (31%), производства и сельского хозяйства (28%), специалисты по управлению персоналом и рекрутеры (27%).

Еще 13% убеждены в том, что их положение останется стабильным, того же настроя придерживаются работники сферы добычи сырья (28%).

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