Полицейские задержали подозреваемого в хищении телевизора из квартиры в Томской области

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области на жителя Стрежевого завели уголовное дело за кражу телевизора, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Ранее не судимый 29-летний мужчина, по предварительной информации, проник к соседке по лестничной площадке, когда ее не было дома.

«После совершения преступления мужчина вызвал такси и направился в г. Нижневартовск, где сдал похищенное в комиссионный магазин, выручив за него 10 000 рублей», - говорится в сообщении.

Похищенное было изъято полицейскими. На мужчину завели уголовное дело по признакам преступления по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого заключили под стражу.

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