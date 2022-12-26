В Томске тушат пожар в доме на переулке Базарный,4, есть погибший

Фото: прокуратура Томской области

В Томске на данный момент пожарные тушат возгорание в жилом доме на переулке Базарный, 4. В огне погиб мужчина, его личность устанавливают, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Советского района г. Томска контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в деревянном двухквартирном жилом доме по пер. Базарный, 4 в г. Томске", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудники МЧС тушат возгорание.

"КП-Томск" продолжает следить за подробностями.