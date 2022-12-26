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НовостиОбщество26 декабря 2022 3:26

Врачи в Томске в ходе операции вернули мужчине эрекцию

В России такую операцию провели впервые
Кирилл Колемасов
В России такую операцию провели впервые.

В России такую операцию провели впервые.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пациенту в Томске провели операцию по восстановлению эрекции. Эректильная дисфункция началась у мужчины после удаления опухоли простаты, в ходе которой нервная ткань в области полового органа была повреждена.

Уролог Андрей Гураль и микрохирург Андрей Байтингер провели операцию в НИИ микрохирургии. Врачи взяли фрагмент нерва с ноги и пересадили его в половой орган. Уже через несколько месяцев у мужчины полностью возобновилась эрекция.

В России такую операцию провели впервые. За основу была взята и доработана микрохирургическая технология врачей из Бразилии.

Уточняется, что пациента прооперировали бесплатно по полису ОМС.

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