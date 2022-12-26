В полиции рассказали, как спасли пенсионерку из горящего дома в Томской области

Женщина получила ожоги, ее госпитализировали. Фото: Ксения Высотина

В полиции рассказали о спасении пенсионерки из горящего дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Пожар произошел на ул. Свердлова в селе Зырянское Томской области. Участковый уполномоченный капитан полиции Алексей Володин заметил густой дым и отправился к месту происшествия.

«Алексей Володин выяснил, что хозяйка не выходила из дома. После чего он открыл входную дверь, прополз по заполненному дымом помещению, нашел потерпевшую и вынес ее на свежий воздух», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина получила ожоги, ее госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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