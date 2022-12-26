У жителя Томской области изъяли машину за неуплату штрафов

У жителя Первомайского района изъяли машину за долги Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Судебные приставы наложили арест на автомобиль жителя Первомайского района Томской области. ВАЗ 111930 КАLINА изъяли и поместили на специализированную стоянку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» совместно с судебными приставами прибыли к жителю Первомайского района, являющегося неплательщиком административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения на общую сумму 30 тысяч рублей», - уточняется в сообщении.

У автолюбителя есть 10 дней для погашения задолженностей. Если штраф не будет оплачен в срок, машину направят на оценку и продажу для оплаты долга.

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