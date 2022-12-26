В Томске пенсионерка перечислила на счет аферистов 168 тысяч рублей

Мошенники убедили томичку перевести деньги на "бзеопасный" счет Фото: Даниил ОПАРИН

67-летняя жительница Томска заявила в полицию о хищении денег с карты. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками правоохранительных органов. «Пояснили, что с ее банковского счета пытаются похитить денежные средства, после чего соединили с «представителем Центрального банка России», - уточняют в сообщении.

Мошенникам удалось убедить жительницу Томска в том, что для сохранения сбережений их нужно перевести на безопасный счет. Женщина выполнила рекомендации звонивших и перечислила на указанный ими счет 168 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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