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НовостиОбщество26 декабря 2022 1:16

В Томске пенсионерка перечислила на счет аферистов 168 тысяч рублей

Позвонившие представились сотрудниками правоохранительных органов
Анна Ковалёва
Мошенники убедили томичку перевести деньги на "бзеопасный" счет

Мошенники убедили томичку перевести деньги на "бзеопасный" счет

Фото: Даниил ОПАРИН

67-летняя жительница Томска заявила в полицию о хищении денег с карты. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками правоохранительных органов. «Пояснили, что с ее банковского счета пытаются похитить денежные средства, после чего соединили с «представителем Центрального банка России», - уточняют в сообщении.

Мошенникам удалось убедить жительницу Томска в том, что для сохранения сбережений их нужно перевести на безопасный счет. Женщина выполнила рекомендации звонивших и перечислила на указанный ими счет 168 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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