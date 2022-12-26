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НовостиОбщество26 декабря 2022 0:39

В Томске 26 декабря ожидается гололедица и -6 градусов

Также прогнозируются снежные заносы
Анна Ковалёва
В Томске ожидают слабый мороз - до минус 6 градусов. Фото: Людмилы Ковалевой

В Томске ожидают слабый мороз - до минус 6 градусов. Фото: Людмилы Ковалевой

Небольшой снег и облачную погоду с прояснениями ожидают в Томске сегодня, 26 декабря. Об этом сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с2», - уточняют синоптики.

Температура воздуха будет варьироваться от минус 4 до минус 6 градусов.

В некоторых районах области столбик термометра опустится до минус 11 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В регионе ожидается небольшой мокрый снег, по западу - без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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