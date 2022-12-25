В Томской области подготавливают концепцию программы "Земский тренер"

Фото: Веленгурин Владимир

В Томской области в скором времени может появиться программа "Земский тренер", разработка ее концепции уже ведется в регионе. С таким заявлением выступил губернатор Томской области Владимир Мазур.

В ходе прямого эфира глава региона отметил, что в данный момент область готовит концепцию программы. Кроме того, рассматривается вариант строительства бюджетного жилья для учителей, врачей и тренеров во всех районах Томской области. Дополнительным пунктом "Земского тренера" станет ставка для тренерского состава.

С вопросом о развитии программы выступил Роман Пангин, директор Первомайской ДЮСШ.

Читайте также: Губернатор Томской области держит на контроле строительство Коммунального моста