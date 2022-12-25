В Томске на Комсомольском проспекте произошло массовое ДТП

В Томске в воскресенье, 25 декабря, на пересечении улиц Комсомольский-Мариинский произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, было задействовано пять автомобилей. Информацию об этом сообщили очевидцы паблика Регион-70 Томск.

"Массовое ДТП Комсомольский - Мариинский, пять авто. Комсомольский в сторону Каштака полностью перекрыт, объезд по встречке", - пишет очевидец.

Напомним, сегодня в Томской области произошел ряд дорожно-транспортных происшествий. Две иномарки в разное время улетели в кювет, затем появилась информация об аварии рядом с селом Моряковский Затон, есть пострадавшие.

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