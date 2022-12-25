"Получат перерасчет": жителям Томской области вернут деньги за оплату "страхования жилья"

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Жители Томска в конце года столкнулись с появлением новой графы для оплаты "страхования жилья" в своих квитанциях по ЖКУ. Губернатор Томской области Владимир Мазур дал разъяснения по поводу этой "услуги".

Кроме того, глава региона распорядился убрать из квитанций за следующие месяцы эту услугу и сделать перерасчет для тех жителей Томской области, которые уже оплатили за нее деньги.

Напомним, в квитанциях жилищно-коммунальных услуг за ноябрь 2022 года жители региона получили платежки с дополнительной графой «Добровольное страхование жилья». Многих горожан это возмутило и вызвало негодование.

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